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رياضة

بعد الهزيمة أمام أسوان.. غرامات مالية على لاعبي الإسماعيلي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:45 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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حبيبة معتز
أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة، قرارا، بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين ، بعد الأداء الباهت فى لقاء اليوم والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

وتأتى تلك الغرامة، إرساءًا لمبدأ الثواب والعقاب التى ينتهجها مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور و الانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على انه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الاسماعيلى مضيفا أنه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.
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