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رياضة

وادى دجلة ينهي إجراءات إعارة لاعب الشباب لنادي إرجوتليس اليونانى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:44 ص
وادى دجلة
وادى دجلة
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محمد رشاد
أنهى مسئولو نادى وادى دجلة، إجراءات إعارة أحمد عاطف، لاعب فريق 1997 الذى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول لكرة القدم دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية، لنادى إرجوتليس اليوناني الذى يرأس إدارته ناديم ماجد سامى، نجل ماجد سامى رئيس النادى الدجلاوى.
 
وتمت إعارة أحمد عاطف مهاجم فريق الشباب والذى حصل على لقب هداف دوري الشباب فى الموسم الماضى، لاسيما وأن اللاعب يتميز بقوة بدنية وسرعة كبيرة، وجاءت الإعارة من أجل اكتسابه مزيد من الخبرات قبل عودته والاعتماد عليه فى الفريق الأول.
 
وكان مسئولو وادى دجلة تعاقدوا مع المهاجم الغانى رودنى أنطوى من أجل تدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية المنقضية، وهى الصفقة الوحيدة التى أبرمها مسئولو الفريق الدجلاوى.

وتمت إنهاء إجراءات قيد اللاعب الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح في تسجيل 9 أهداف بالدوري البلغاري هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى
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