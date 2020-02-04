تعرف على حكام مباريات اليوم الثلاثاء بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم الثلاثاء فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلاقي الجونة نظيره وادي دجلة ، فيما يواجه طلائع الجيش ، فريق اف سي مصر .

وجاء أسماء الحكام على النحو التالى:

الجونة ووادى دجلة : نادر قمر الدولة ومصطفى حسين وايمن دعبس .. ومحمود حسين حكما رابعا

طلائع الجيش واف سى مصر : محمود بسيونى ومصطفى حسن ومحمود حسين على ..ومحمد السعداوى حكما رابعا

تقام مباراة الجونة ووادى دجلة فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجونة الرياضى فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الساحلى بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل وادى دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.



