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برلمان

أمين تنظيم مستقبل وطن: توجيه السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة نقلة اقتصادية لمصر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:55 ص
عصام هلال أمين تنظيم
عصام هلال أمين تنظيم مستقبل وطن
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أكد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية التى تضررت من أحداث يناير 2011؛ هو إعادة بناء ما تم هدمه، مؤكدا أن مصر مقبلة على نهضة ونقلة صناعية كبيرة، ستغير من وضعها الاقتصادي، وتضعها في مصاف الدول الصناعية.

وأوضح "هلال"، في بيان له، أن توجيه الرئيس السيسي بإعادة تشغيل المصانع التى توقفت عن الإنتاج مع توفير كافة وسائل مستلزمات الإنتاج سيكون له عامل السحر على حدوث نقلة اقتصادية لمصر، مؤكدًا أنه مهد الطريق الفترة الماضية من خلال عمل بنية تحتية تكفي لعشرات السنين، والآن جاء دور  بناء المصانع الذي  سيزيد من قوة مصر الاقتصادية؛ بعد أن نهضت وزادت قوتها ووضعها الإقليمي والعسكري والدولي.

وأضاف "هلال" أن الرئيس السيسي بهذا التوجيه؛ يضع يده على بيت القصيد فلا نهوض لمصر بدون إحداث طفرة صناعية تنعكس على كافة القطاعات المصرية من توفير فرص عمل للشباب ونقد أجنبي بما يضيف قوة للجنيه المصري، مشيرا إلى أن كافة التقرير الاقتصادية الدولية تؤكد على قوة الاقتصاد المصري، وتتحدث بتفاؤل كبير، خاصة بعد تحقيق معدلات كبيرة للتنمية تخطت ‎%‎5‎.

وأشار  "أمين تنظيم مستقبل وطن"، إلى أن مصر الآن تعيش حالة من الاستقرار والبناء، ستؤدي بشكل كبير إلى إنعاش كافة المجالات، سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع وغيرها، مضيفا أن حزب مستقبل وطن يقف بقوة مع الدولة المصرية وتوجهاتها من خلال أعضائه المنتشرين في كافة ربوع الوطن.
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