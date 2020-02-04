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رياضة

علاء عبدالعال: تشاجرت مع أحد أعضاء الجهاز الفني بالداخلية بسبب اتهامي بالحظ

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:16 ص
علاء عبدالعال
علاء عبدالعال
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عبدالله هشام
كشف علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجيت، عن واقعة مثيرة بعد فوزه على النادي الأهلي ذهابا وإيابا بموسم 2014 خلال توليه تدريب نادي الداخلية. 

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان عبر قناة النهار: "بعد فوزنا أمام الأهلي، أحد أعضاء الجهاز المعاون بعد اللقاء اتهمني بالحظ ودخلت معه في مشاجرة بسبب ذلك"

مضيفا أن كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك لم يحقق النجاح معهم حتى الآن وغير مقتنع بتجربة كارتيرون في مصر كما أنه فشل مع النادي الأهلي "

واختتم علاء عبدالعال : "الدليل على فشل كارتيرون مع الأهلي هو لقاء الترجي التونسي، بالفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر في تونس بثلاثية نظيفة".
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