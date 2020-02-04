وزير الخارجية الأمريكي يشيد بلقاء البرهان ونتنياهو

، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، في أوغندا. أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بلقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان





، في بيان لها ، إن بومبيو ، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ، للإشادة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقالت الخارجية الأمريكية





ودعا بومبيو ، البرهان ، إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.





وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير ، التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته إلى أوغندا.





وكان البرهان قد وصل إلى أوغندا ، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.





وقالت وسائل إعلام سودانية ، إن البرهان غادر إلى كمبالا ، دون إعلان رسمي، وسط غموض يحيط بتوقيت الرحلة ، التي تصادف وصول رئيس وزراء إسرائيل.



