وزير الخارجية الأمريكي يشيد بلقاء البرهان ونتنياهو

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بلقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان،برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن بومبيو، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، للإشادة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ودعا بومبيو، البرهان، إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير، التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته إلى أوغندا.
وكان البرهان قد وصل إلى أوغندا، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن البرهان غادر إلى كمبالا، دون إعلان رسمي، وسط غموض يحيط بتوقيت الرحلة، التي تصادف وصول رئيس وزراء إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام إٍسرائيلية، أن اللقاء بين نتنياهو والبرهان، تركز حول تطبيع العلاقات بين البلدين.