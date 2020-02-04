مؤتمر صحفى لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال أيام

يقام مؤتمر صحفى خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة.





ومن المنتظر أن يعلن فريق عمل المهرجان برئاسة المخرج محمود الصباغ خلال المؤتمر عن البرنامج الفني الذى يتم التحضير له قبل فترة، مستعينا فيه بخبرات عربية وعالمية.





وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تفاصيل مشروعه الخاص الذي يجمع خمس مخرجات سعوديات في عمل مشترك يضم عدة أفلام قصيرة، من إنتاج وتمويل المهرجان، وبإنتاج فني من شركة سيني بويتيكس ومقرها جدة.



ويعتبر المشروع منصة هامة للمرأة السعودية في صناعة السينما، ومن المنتظر عرضه في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس المقبل.





وقد تم الإعلان فى وقت سابق إن برامج العروض الاستعادية في نسخته الأولى ستكون مخصصة لأعمال المخرج المصري خيري بشارة، أحد رواد سينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي في الثمانينات الميلادية، وصانع موجة سينما الشباب وأفلام الفانتازيا الشعبية في مطلع التسعينيات.





وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد اضطلعت في الأشهر الماضية بترميم تسعة أفلام لخيري بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنيًا، كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالمي.



ومن الأفلام التي تم ترميمها واختيارها للعرض ضمن البرنامج: فيلم "العوامة 70" (1982)، فيلم "الطوق والأسورة" (1986)، فيلم "يوم مر ويوم حلو" (1988)، فيلم "كابوريا" (1990)، فيلم "آيس كريم في جليم" (1992)، فيلم "حرب الفراولة" (1993)، وفيلم "إشارة مرور" (1995).





تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام ٢٠١٩، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من ١٢ إلى ٢١ مارس ٢٠٢٠. يقع المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.



