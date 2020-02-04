ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بـ فيديو صامت

ولقي الفيديو، ردود فعل واسعة، من متابعيها، وعلق محمد رجب عليه، قائلا "مبروك المسلسل".





لترد عليه ياسمين عبد العزيز قائلة "مبروك ليك انت يا محمد انت المسلسل مكسر الدنيا".





وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.



