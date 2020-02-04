ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بـ فيديو صامت

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد لها.
وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو، بشكل صامت، تستعرض جمالها، حيث اعتمدت على وضع الميك اب الهادئ، المناسب لبشرتها وملامحها الجذابة ، مع إسدال شعرها على كتفها.
ولقي الفيديو، ردود فعل واسعة، من متابعيها، وعلق محمد رجب عليه، قائلا "مبروك المسلسل".
لترد عليه ياسمين عبد العزيز قائلة "مبروك ليك انت يا محمد انت المسلسل مكسر الدنيا".
وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.
كانت ياسمين عبد العزيز ظهرت مع منى الشاذلي في أولى حلقات البرنامج في موسمه الجديد وحققت الحلقة نجاحا واسعا على السوشيال ميديا وكشفت ياسمين عبد العزيز عن كواليس الأفلام والإعلانات التي قامت بأدائها وتحدثت عن حياتها الشخصية.