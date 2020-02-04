قرطبة وإشبيلية.. بحث يكشف حكاية أروع المساجد الباقية في الأندلس

كشفت د.أسماء عبدالله غني الأستاذة بكلية الآداب جامعة بغداد، عن أن المساجد في القرون الأولى للعصور الإسلامية، كانت مركزا للعلوم ومقصدا لطلاب العلم.



وتابعت: فكانت تقام فيها الحلقات العلمية والأدبية،ويلتقي فيها المعلمون والمتعلمون ليتدارسوا أصول الدين وأركانه ويتدبروا القرآن وأحكامه وسنة رسول الله (ص) فضلا عن العلوم والدراسات الأخرى، حيث انتشرت في الأندلس جوامع كثيرة.



جاء ذلك في بحث أعدته وقدمته لاتحاد الأثريين العرب؛ للنشر العلمي، وكان البحث بعنوان "السمات المعمارية للمساجد الأندلسية جامعى قرطبة وإشبيلية نموذجا"،حيث كشفت خلاله عن إثنين من أبرز جوامع الأندلس.



والجامعان يحتويان على الأعمدة والعقود والأشرطة الكتابية وكل العناصر المعمارية فيها،ويعد المسجد الجامع في قرطبة من أروع المساجد الباقية في الأندلس وثالث أكبر المساجد مساحة في العالم الإسلامي.



وطبقا للبحث،فإنه بنى على غرار المسجد النبوي في المدينة المنورة،اما اشبيلة فهي مدينة ازلية تقع الى غرب مدينة قرطبة، وبنى مسجد الجامع في اشبيلية ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن،بعد ان ضاق جامع ابن عدبس بالمصلين،وكان يمتاز بزخاريف تتميز فيها الفن الاندلسي بالفن المغربي

