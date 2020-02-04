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منوعات

سيدة تنبهر بعد تنظيف غسالتها من الداخل للمرة الأولى.. صور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:33 ص
الرواسب الطينية
الرواسب الطينية
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مريم صليب
نعتاد دائما أن الغسالة آلة لتنظيف ملابسنا وإخراجها نظيفة لامعة و جميلة إلا أن تلك الآلة يجب تنظيفها بشكل دوري؛ حتى لا تتلف وتحتفظ بكفائتها. 

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية ، صورا لسيدة استرالية تدعى "وانسن"، شاركت تجربتها في أول مرة تنظف فيها غسالتها من الداخل، وماذا حدث بعد تنظيفها . 

وقالت "وانسن" إنها لم تتخيل في يوم من الأيام أن الغسالة يمكن تنظيفها من الداخل ، أو أن ملابسنا التي نغسلها يمكن أن تترك رواسب تتحول إلى طين قد يغلق أنابيب المياه داخل الغسالة . 

وسمعت "وانسن" من إحدى صديقاتها المهووسة بالنظافة، أنها يمكن أن تنظف الغسالة من الداخل، من خلال قطعة صابون مخصصة لذلك، فقامت بتجربة تلك القطعة . 

واندهشت "وانسن" بعد ما رأته من رواسب طينية خرجت من الغسالة، وتساءلت " أيعقل هذا الكم من الطين كان في ملابسنا؟" . 
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