سيدة تنبهر بعد تنظيف غسالتها من الداخل للمرة الأولى.. صور





ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية ، صورا لسيدة استرالية تدعى "وانسن" ، شاركت تجربتها في أول مرة تنظف فيها غسالتها من الداخل، وماذا حدث بعد تنظيفها .





وقالت "وانسن" إنها لم تتخيل في يوم من الأيام أن الغسالة يمكن تنظيفها من الداخل ، أو أن ملابسنا التي نغسلها يمكن أن تترك رواسب تتحول إلى طين قد يغلق أنابيب المياه داخل الغسالة .





وسمعت "وانسن" من إحدى صديقاتها المهووسة بالنظافة، أنها يمكن أن تنظف الغسالة من الداخل، من خلال قطعة صابون مخصصة لذلك، فقامت بتجربة تلك القطعة .





واندهشت "وانسن" بعد ما رأته من رواسب طينية خرجت من الغسالة، وتساءلت " أيعقل هذا الكم من الطين كان في ملابسنا؟" .

نعتاد دائما أن الغسالة آلة لتنظيف ملابسنا وإخراجها نظيفة لامعة و جميلة إلا أن تلك الآلة يجب تنظيفها بشكل دوري؛ حتى لا تتلف وتحتفظ بكفائتها.