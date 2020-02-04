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فن

شهد الحروف.. روتانا تطرح ألبوم ماجد المهندس الجديد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:49 ص
ماجد المهندس
ماجد المهندس
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سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عن طرح ألبوم الفنان ماجد المهندس الجديد «شهد الحروف»، بعد فترة من الترويج له.  

ويضم ألبوم ماجد المهندس الجديد «شهد الحروف» 9 أغاني، وهي: 
1- قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد. 
2- يكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.
3- عيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
4- المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.

5-  بنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
6-  شهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
7- جفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
8- ياللي احبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.
9-  لحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.

وكانت أغنية هتان، للفنان ماجد المهندس، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "الليالي برد واشواقي هبوب .. والشتا يذبح واشوفك باوله .. ياغناة الروح ماغيرك ينوب .. والتعب راحة معك واستسهله .. وانت في صدري مقدر ومحسوب .. وبعيوني لك مقام ومنزله .. جيت لك ولهان وعيونك دروب .. ماحسبت حساب دربك ما اطوله". 

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