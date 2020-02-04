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فن

كليب في الأحلام لـ لطيفة يحصد 1.5 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:48 ص
لطيفة - في الأحلام
لطيفة - في الأحلام
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سعيد فراج
حقق فيديو كليب أغنية "في الأحلام" لـ "لطيفة"، نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهداته إلى مليون و500 ألف مشاهدة بعد ثلاثة أيام فقط من طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما بتنام.. وكمان تليفونك ليه واخده معاك ف الحمام.. لو فاكر إنى غبيه المستخبى أهو بان .. أهدى على نفسك لتشوف منى جنان .. هوريك أيام سودا .. بتخونى وأنا موجودة .. حركاتك مش مظبوطه .. هتعمل نفسك نايم ؟ .. نام هطلعلك فى الأحلام". 

"في الأحلام" أغنية ضمن أغاني ألبوم "أقوى واحدة"، وهي من كلمات وألحان: إسلام صبرى، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي. 

يُذكر أن آخر ألبومات لطيفة الفنية البوم "فريش" والذي تضمن العديد من الاغاني المتنوعة. 

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