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فن

حلو المكان لـ تامر حسني تحصد 51.2 مليون مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:40 ص
تامر حسني - حلو المكان
تامر حسني - حلو المكان
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سعيد فراج
حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني 52 مليونا و265 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي. 

أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي تم عرضه بالسينما، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة. 

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي أول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".

أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

فيلم الفلوس "بطولة تامر حسني بجانب زينة، وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين.
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