نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد





وظهرت نرمين ماهر بإطلالة جذابه بارتدائها جاكت أسود واعتمدت على وضع ميكب خفيف علي وجهها مناسب لبشرتها.





ولم تتكلف نرمين ماهر بوضع الإكسسوارات المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب مع أحمر الشفاه الذي يبرز أنوثتها.





يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.





المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف

شاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.