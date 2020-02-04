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رياضة

أحمد شوبير يكشف عن العقوبات المتوقعة على فريق الهلال السوداني بسبب الأهلي.. شاهد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:50 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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مصطفى كرم
كشف الاعلامي أحمد شوبير عن العقوبات المتوقعة من جانب اتحاد كرة القدم الافريقي على فريق الهلال السوداني بشأن الأحداث التي حصلت من جانب الجماهير السودانية في مباراة الاهلي والهلال.

وكتب أحمد شوبير عبر تويتر قائلا "‏العقوبات المتوقعة على نادي الهلال خلال الساعات المقبلة هي غرامة مالية ونقل مباراتين خارج الأرض فقط ولن يتم المساس بالنتيجة لأنها مرتبطة بتقرير الحكم و المراقب".

وحدثت أحداث شغب من الجماهير السودانية بنزول الملعب أثناء المباراة وبعد انتهائها وتدخل الأمن السوداني لحماية اللاعبين والحكام. 

وصعد الأهلي لدور ال ٨ ببطولة دوري أبطال أمم أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق ليصعد ثاني المجموعة بعد النجم الساحلي.
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