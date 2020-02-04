سعد سمير يوضح ما تعلمه اللاعبون من شريف إكرامي.. ويؤكد: موسم الأهلي ابتدى الآن.. فيديو

قال سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه سيغادر القاهرة بعد أسبوع؛ لخوض فترة العلاج من إصابته، مشيرًا إلى أن إجراء الجراحة مبكرًا يساعده على العودة خلال خمس شهور.





ويعاني سعد سمير من الإصابة بقطع في وتر أكيلس تعرض لها خلال مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.





وأضاف سعد سمير متحدثًا عن بيان زميله بالفريق شريف إكرامي بشأن الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري: "تفاجأت مثل الجماهير، إكرامي ذكي جدًا ويعرف متى يتحدث ومتى يصمت، ونتعلم منه أشياءً كثيرة في هذه الجزئية، شريف لا يأخذ قرارا إلا بعد دراسة جيدة جدًا، وحال عدم وجوده؛ سنخسر ضلعا من اللاعبين الكبار في الفريق".





وعاد سعد سمير ليتحدث عن موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: "الثلاث فرق المرشحة لمواجهة الأهلي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أقوياء، ومواجهة العودة قوية أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا ذهابًا".





وأتم: "القصة ليست في الفريق الذي سنواجهه، ولكن ما الذي نريده، كل ما مضى جيد ولكن نحن كلاعبي للأهلي، يجب أن نفهم أن الموسم الحقيقي بدأ الآن، المرحلة الجارية الأهم في الموسم سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا".