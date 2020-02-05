أمس كانت تضحك معي.. السرطان يخطف فتاة من صديقتها خلال 3 أيام

تعرضت سارة البالغة من العمر 17 عاماً إلى نزلة برد ولكنها كانت قوية بعض الشيء فذهبت لاستشارة الطبيب إلا أن المفاجأة كانت في ذعر الطبيب وطلبه لكثير من الأشعة والتحاليل على وجه السرعة .

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن فتاة في سن المراهقة شعرت ببعض الألم في رأسها ومعدتها ، فنصحتها والدتها باستشارة الطبيب لإعطائها أي مسكن للتخلص من ذلك الألم الشديد .





ذهبت سارة إلى الطبيب وطلب منها كثيراً من التحاليل على وجه السرعة ، في البداية لم تفهم سارة السر وراء طلب الطبيب تلك التحاليل و الأشعة إلا أنها قامت بها و كانت المفاجأة أن الطبيب أخبرها بأنها مصابة بمرض السرطان في الدم .





تقبلت سارة الرسالة بألم رهيب كاد يمزق قلبها و يخلعه من مكانه و بكت بحرارة إلا أن صديقتها إيلي حاولت تهدئتها وإعطائها أملاً أنها يمكن أن تشفى و تعود كالسابق .





وعدها الطبيب بمساعدتها في الشفاء إذا بدأت في اتخاذ خطوات في طريق النجاة من ذلك المرض اللعين سريعا ، وافقت الفتاة إلا أن السرطان كان أسرع منها ففي الوقت الذي كانت تحضر فيه أغراضها أصيبت بحالة إغماء و انتهت حياتها فى الحال .





قالت إيلي صديقة سارة: "لقد كانت تضحك معي أنا لا أصدق أنها فارقتني" ، وأصيبت صديقتها بصدمة نفسية حادة بعد علمها بموت سارة .