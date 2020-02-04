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رياضة

ديلي آلي: ستيرلينج لم يتعمد إيذائي خلال مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:00 ص
ديلي آلي وستيرلينج
ديلي آلي وستيرلينج
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محمد رشاد
قال ديلي آلي لاعب فريق الكرة بنادي توتنهام الإنجليزي، إن تدخل لاعب فريق مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج ضده خلال مباراة أمس الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يكن دون قصد.

وشهدت الدقيقة 13 تدخلا عنيفا من قِبل ستيرلينج ضد ديلي آلي، واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء ضد لاعب السكاي بلو وهو ما أثار غضب مدرب توتنهام جوزيه مورينيو.

وقال ديلي آلي في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "لقد تحدثت مع ستيرلينج حول ما حدث بين شوطي المباراة، نحن أصدقاء مقربون ، أعرف طبيعة رحيم كلاعب، هو لا يعتمد إيذاء أي شخص، لا توجد أي مشاعر سيئة تجاه، إنه لاعب رائع".

وعندما سُئل عن ما إذا كان يرى أن ستيرلينج يستحق الطرد بعد تدخله القوي ضده، أجاب آلي: "لست متأكدًا، لأكون صادقًا".

وأوضح: "لم ألق نظرة جيدة على ما حدث، من الواضح أن الحكم وتقنية الفار هما من يتخذان القرار، ولم يمنحوه بطاقة حمراء في النهاية".
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