ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبد الله السعيد يواصل الصدارة ومحمد شريف وصيفا





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي عقب انتهاء المباريات حيث ظل عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز فى الصدارة برصيد 12 هدف وجاء محمد شريف وصيفا بـ9 أهداف عقب تسجيله هدفا فى مرمى المقاولون العرب.





عبدالله السعيد.. بيراميدز.. 12 هدفا

محمد شريف.. إنبي.. 9 أهداف

حسام حسن .. سموحة.. 6 أهداف

وليد سليمان.. الأهلي .. 6 أهداف

انتهت أمس الإثنين 4 مباريات بمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة عشر ، حيث تلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام أسوان بهدفين لواحد ، وفاز إنبي على المقاولون بنفس النتيجة، وتعادل الإنتاج الحربي سلبيا ضد الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة إيجابيا أمام سموحة بهدف لكل منهما.