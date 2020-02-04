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رياضة

كارباخال يغيب عن تدريبات ريال مدريد قبل ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:59 ص
كارفاخال
كارفاخال
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محمد رشاد
غاب لاعب فريق ريال مدريد، داني كارفاخال، عن التدريبات الجماعية أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي الفريقان، بعد غد، الخميس، في ملعب سانتياجو برنابيو في دور ربع النهائي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللوس بلانكوس بدأ الاثنين تدريباته الاستعدادية لمباراة الخميس المرتقبة.

وأوضحت أن كارفاخال لم يشارك في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، وذلك بعد تعرضه لركلة في الساق اليمنى خلال مواجهة أتلتيكو مدريد السبت الماضي في الدوري الإسباني.

وأشارت إلى أن اللاعب الإسباني اكتفى بالعمل داخل صالة الألعاب الرياضية، ولكنها أكدت في الوقت ذاته على أنه لا يوجد شيء خطير بشأن كارفاخال، حيث من المتوقع مشاركته في لقاء الخميس في بطولة الكأس.
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