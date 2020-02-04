كارباخال يغيب عن تدريبات ريال مدريد قبل ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

غاب لاعب فريق ريال مدريد، داني كارفاخال، عن التدريبات الجماعية أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في بطولة كأس ملك إسبانيا.





ويلتقي الفريقان، بعد غد، الخميس، في ملعب سانتياجو برنابيو في دور ربع النهائي.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللوس بلانكوس بدأ الاثنين تدريباته الاستعدادية لمباراة الخميس المرتقبة.





وأوضحت أن كارفاخال لم يشارك في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، وذلك بعد تعرضه لركلة في الساق اليمنى خلال مواجهة أتلتيكو مدريد السبت الماضي في الدوري الإسباني.



