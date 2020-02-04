ضياء السيد: تلقيت عرضا للتدريب في الدوري الأمريكي

كشف ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، عن تلقيه عرضا قويا للتدريب في الدوري الأمريكي خلال الفترة القريبة المقبلة.





وقال ضياء السيد في تصريحاته لـ ملعب أون مع أحمد شوبير : "رغم وصول عرض من الدوري الأمريكي، ولكن حتى هذه اللحظة لم أحسم قراري سواء بالموافقة أو الرفض، أميل إلى البقاء في مصر وانتظار عرض داخلي من أجل الاستقرار رفقة أولادي وأحفادي، ولكن سأحسم خطوتي في الأيام المقبلة".





يذكر أن ضياء السيد سبق له تولي منصب المدير الفني للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كما كان ضمن جهاز الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وكان مرشحا للعمل في أكثر من منصب سواء بالأهلي أو مع الفراعنة بالسنوات الأخيرة.