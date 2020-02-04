رئيس إنبي يكشف موقف التعاقد مع صالح جمعة.. ويتحدث عن طموح الفريق

قال زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي إنه لا يفكر حاليا في احتلال الفريق البترولي أحد المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكن ما يشغله هو تجميع النقاط.





وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة أون سبورت :"في الوقت الحالي الأهم هو تجميع النقاط، وبعد مرور عدد من المباريات في الدور الثاني سننتظر ماذا سيحدث ، الفريق يضم حاليا مجموعة كبيرة من الناشئين و4 لاعبين يشاركون في المباريات وهي من الأمور الجيدة جدا بالنسبة لنا في الفريق".





وواصل :"الموسم الماضي الكثير طالبنا بحراس مرمى والآن لدينا 2 من الحراس على مستوى جيد للغاية سواء محمود جاد أو البلعوطي".





وعن إمكانية رحيل أي لاعب في الصيف المقبل قال :"في الوقت الحالي لا نركز في موضوع رحيل أي لاعب ولكن ننظر في الاستمرار بنفس المستوى ببطولة الدوري الممتاز".





وأشار :"لدينا أمل كبير وأمنية في الوجود بالمربع الذهبي، هدفنا حاليا تجميع النقاط ثم بعد 4 مباريات من الدور الثاني سنفكر في المربع الذهبي".





وبسؤاله هل فكر النادي في ضم صالح جمعة لاعب الأهلي في يناير الماضي قال :"أنا شخصيا من المعجبين بصالح جمعة ولكن كابتن حلمي طولان طلب التعاقد مع مجموعة أخرى من اللاعبين فتعاقدنا مع جناح ثم لاعب غاني في وسط الملعب بناء على اختيارات المدير الفني"