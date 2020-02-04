استطلاع جديد: انهيار كبير في شعبية أردوغان

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "مترو بول" انهيار شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين الشعب بسبب سياساته الأخيرة.





ووفقا للاستطلاع انخفضت نسبة تأييد أردوغان إلى 41%، على الرغم من أنها قد وصلت منذ فترة قصيرة إلى 48%، ما يكشف انهيار شعبيته.





وقال الاستطلاع إن عدم الموافقة حكم أردوغان في تركيا، هو الأدنى منذ أكتوبر 2018.





ووصل أدنى دعم لأردوغان من قبل ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي، والشعب الجمهوري المعارضين.





وأعدت مؤسسة ماعت ، تقريرا بالفيديو، يكشف الأزمات التى يواجهها حزب العدالة والتنمية التركي والذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، خاصة في ظل الاستقالات العديدة التى يشهدها الحزب، إضافة إلى تأسيس أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق، والمنشق مؤخرا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتأسيس حزب جديد مسمى "حزب المستقبل" ، وهو ما يعد ضربة قوية لحزب أردوغان.