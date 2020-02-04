أخبار الرياضة.. تعليق مثير من عدلي القيعي على بيان الأهلي وفرصة كهربا.. الزمالك يقرر خوض السوبر الإفريقي لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأخبار الرياضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

علق عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على فرصة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المهدرة فى مباراة الهلال السوداني في أم درمان الأخيرة والتى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تأهل على أثرها النادي الأهلي إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية .