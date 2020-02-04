أخبار الرياضة.. تعليق مثير من عدلي القيعي على بيان الأهلي وفرصة كهربا.. الزمالك يقرر خوض السوبر الإفريقي لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأخبار الرياضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
علق عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على فرصة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المهدرة فى مباراة الهلال السوداني في أم درمان الأخيرة والتى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تأهل على أثرها النادي الأهلي إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية .
كشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي لم يجتمع بمحمود كهربا نهائيًا.
أشاد خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني في مصر بالبيان الذي أًصدره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب أحداث مباراة فريقه أمام الهلال السوداني بملعب الجوهرة في العاصم السودانية أم درمان.
تحاول إدارة الأهلي تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بعد إحدي الدوريات التي لا يزال القيد مفتوح بها .
أبدى محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمنياته بالتوفيق لنجم النادى الأهلى، حسين السيد، المنتقل حديثا إلى نادى الصفاقسى التونسى، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .
علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على بيان مجلس إدارة القلعة الحمراء بشأن أحداث مباراة الهلال السوداني.
وجه جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة قوية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بسبب الفساد.
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك سيعلن اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر صحفي، مشاركته ببطولة السوبر الإفريقي، أمام الترجي التونسي.
كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن حقيقة نقل مباريات الأهلي والزمالك في الدوري إلى ستاد برج العرب بدلًا من ستاد القاهرة.