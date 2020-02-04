حدث ليلا .. مسئول أمريكي يحذر من تحول كورونا في بلاده. . إسرائيل تحاول التطبيع مع دولة عربية ..مفاجأة جديدة حول الفيروس القاتل .. تفاصيل اغتصاب ممثلة بالجيزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:



قررت مدينة هانجتشو الواقعة شرق الصين فرض إجراءات حجر صحي على سكانها خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.





علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوزه بترشيح الجمهوريين في ولاية أيوا للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





حذر سكوت جوتليت، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من تحول فيروس كورونا إلى وباء في الولايات المتحدة.





فجر طبيب صيني، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا، في 30 ديسمبر من العام الماضي، وذلك عقب تشخيص 7 حالات من سوق المأكولات البحرية في ووهان، وعزلهم.





طالب الإعلامي عمرو أديب، بتولي القوات المسلحة، مهمة الإشراف والإدارة للحجر الصحي، الخاص بالمصريين القادمين من الصين؛ خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.





أعلنت هونج كونج أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، لتكون ثاني حالة خارج الصين، عقب وفاة حالة في الفلبين.





أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "مترو بول" انهيار شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين الشعب بسبب سياساته الأخيرة.





حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزا، بين تكتلات الجمهوريين في ولاية أيوا، للترشح في انتخابات الرئاسة 2020، حيث سحق منافسيه.





انتهت أمس الإثنين 4 مباريات بمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة عشر ، حيث تلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام أسوان بهدفين لواحد ، وفاز إنبي على المقاولون بنفس النتيجة، وتعادل الإنتاج الحربي سلبيا ضد الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة إيجابيا أمام سموحة بهدف لكل منهما.





قال التلفزيون السوري إن حريقا شب في مصفاة للغاز في مدينة حمص، وذلك بسبب انفجار في المشروع السادس لضغط الغاز.





أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بلقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان،برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا.





أفادت قناة " إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 414 حالة وفاة والإبلاغ عن 2345 إصابة جديدة وفقا للتليفزيون الصيني.





تفاصيل مثيرة ومؤلمة روتها الممثلة المغتصبة على يد 3 أشخاص داخل شقتها بمنطقة الطالبية بالهرم فى تحقيقات النيابة قالت أنها فوجئت بالمتهمين يقتحمون عليها منزلها فى الساعة السابعة والنصف صباحا وتناوب المتهمون الـ 3 اغتصابها لمدة 15 دقيقة بعد تهديدها بالأسلحة النارية والبيضاء بقتل ابنها المعاق وسرقة متعلقاتها الشخصية .





قدمت إسرائيل عرضا مغريا لدولة عربية مقابل تطبيع العلاقات معها.