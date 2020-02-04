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هند النعساني: السياحة المصرية فى تقدم ملحوظ.. وحققنا المستحيل في 3 سنوات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:48 ص
هند النعسانى
هند النعسانى
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ريهام فيكتور

قالت الإعلامية هند النعسانى مذيعة ببرنامج صباح البلد: إن ما تقوم به مصر يوميا من مشروعات يجذب  لها أعين الإعلام الأجنبي لإلقاء الضوء عليها، مؤكدة أن ذلك من أفضل أنواع الدعاية الجديدة جدا لمصر . 

ونوهت الإعلامية هند النعسانى إلى أن جميع أهل مصر يلمسون تقدم السياحة المصرية الملحوظ والذي  تجاوزت أزمة 2011، إلى جانب قدرتنا على تحقيق المستحيل فى 3 سنوات فقط، مشيرة إلى أن مصر بدأت من الطريق الصحيح .

وأضافت الإعلامية هند النعسانى فى حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن المسؤولين السياسيين يتابعون بشكل جيد جدا ويتفاعلون مع احداث البلد مثل  الدكتورة رانيا النشاط وزيرة التعاون الدولى والتى قامت بنشر أول فيلم ترويجي عن المتحف المصرى الكبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

 وأشارت الإعلامية هند النعسانى إلى أن شبكة قنوات " ديسكفرى " العالمية قامت ببث الفيلم التسجيلي الخاص بالمتحف الكبير، مؤكدة أن الوزارة أشارت على صفحتها أن وزارة  التعاون الدولى لعبت دورا محوريا فى إقامة  المتحف المصرى الكبير منذ عام 2008 وحتى عام 2018 من مؤسسة التعاون اليابانية .

وتابعت الإعلامية هند النعسانى أن مصر  والعالم كله فى انتظار المتحف الكبير  لنشهد معا الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير فى 2020 ،لأنه حدث عالمي لأول مرة يتم عرض عدد ضخم  من مقتنيات   الملك توت عنخ امون بمكان واحد من التماثيل والآثار التى تعود إلى حقب زمنية مختلفة ، مضيفة أنه شيء مشرف جدا لأن مصر والعالم كله تنتظره بشغف.


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