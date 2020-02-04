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أخبار البلد

للحد من تداولها فى مصر .. مبادرة جديدة للتوعية بمخاطر استخدام أكياس البلاستيك

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:17 ص
اﻟﺗﺟﺎري وﻓﺎ ﺑﻧك إﯾﺟﯾﺑت
اﻟﺗﺟﺎري وﻓﺎ ﺑﻧك إﯾﺟﯾﺑت
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احمد عبد القوى
يعتزم بنك اﻟﺗﺟﺎري وﻓﺎ ﺑﻧك إﯾﺟﯾﺑت اطﻼق ﻣﺑﺎدرة” Verynile“  والتي يشارك بها البنك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﮭدف رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن واﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗداول اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك. 

يشارك التجاري وفا بنك إيجيبت في ﻣﺑﺎدرة VeryNile انطلاقًا ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾته اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ اھﺗﻣﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أھﻣﯾﺔ اﺗﺑﺎع آﻟﯾﺎت ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻧﺣو ﺑﯾﺋﺔ أﻓﺿل وأﻧظف.

ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ طﺑﺎﻋﺔ 4500 ﻛﯾس ﻣن اﻟﻘطن ﻟﺣظر إﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﻣﺎﻟك ﻛﺑداﯾﺔ وﻣن ﺛم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أﻛﺑر.

ﺗطﻣﺢ مبادرة” VeryNile“ﺑﺄن ﺗﻘدم ﻣﺗﺎﺟر وﻣﺣﻼت ﺟزﯾرة اﻟزﻣﺎﻟك ﺑداﺋل ﻟﻸﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ذات اﻹﺳﺗﺧدام اﻟواﺣد: اﻷﻛﯾﺎس اﻟورﻗﯾﺔ واﻟﻘطﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘﺎﺋب اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠل اﻟﺣﯾوي واﻷﻛﯾﺎس اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة الاﺳﺗﺧدام.
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