مونيكا وليم تكتب: تركيا .. من حرب بالإنابة إلى حرب بالأصالة

يحفل النظام الدولي حاليا بأزمات مفصلية تمثل نقطة تحول في معطيات تقسيم الخريطة العالمية بما يتضمنها من تغييرات جيو سياسية واقتصادية, وفي هذا السياق تلعب تركيا دور البطل في المشهد العالمي ما بين تدخل مباشر في ليبيا وتحرشات في البحر المتوسط حيث استغلت تركيا الوضع الأمني المتردي في ليبيا لتقوم بمساومة سياسية تخدم مصالحها الاستراتيجية.





فقد أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا , وذلك في ضوء أن المحاولات التركية فى هذا الشأن لم تهدأ أو تستكين منذ 2007 وذلك في محاولة منها لوضع ملامح الخريطة الإقليمية فقد جمعت تركيا بين اشكاليتين من شأنهما تصاعد توترات عدة على الساحة الدولية والاقليمية.





والجدير بالذكر أن تركيا قامت بعدة عمليات في السنوات الماضية في دول مجاورة، خصوصا في سوريا والعراق، وذلك بهدف محاربة مقاتلين أكراد وجهاديين حسبما اعلنت. ولكن في الحالة الليبية،فان تركيا لا تتقاسم حدودا برية مع ليبيا الواقعة على مسافة 1500 كم.





وهو الامر الذي يطرح بدوره عدة إشكالات لوجستية تتعلق بتحقيق التفوق الجوي الضروري فى ظل ضعف القدرات التي تؤهلها للتوسع العسكري وكذلك سبل إمداد القوات لذلك يمكن تفسير التحركات التركية الاخيرة وعلي رأسها زيارة تونس والجزائر حيث انهما يشكلان باب للدخول للاراضي الليبية بحكم الجوار الجغرافي بل ومنفذ لنقل الاسلحة والجنود. إلى جانب ذلك فهي تسعي لكسب متحالفين لدعمها في معركتها بليبيا ويعطيها شرعية فى تعاطيها مع المجتمع الدولي خلال مؤتمر برلين والذي شاركت فيه 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا وربما اراد ادوغان ايضا ان يرسل رسال سياسية مطمئنة لتلك الدول الجارة التي تتأثر يشكل مباشر من الاضطراب الليبي.





وقد استهدف الرئيس التركي دولا تنتهج سياسة الحياد مثل الجزائر التي تعارض بشكل تام التدخل العسكري المباشر فى ليبيا وكذلك تونس التي اعلنت بدورها رفضها التام للانخراط مع تركيا.





ولعل تتعدد أسباب التوجه التركي نحو ليبيا ومن أبرزها الاقتراب من مصر حيث الحدود الغربية لها فهي ترغب فى الاقتراب من الحدود المصرية لتهديدها وإزعاجها وذلك فى ضوء العزلة الاقليمية المفروضة عليها برئاسة مصر, وكذلك تحقيق مكاسب لأردوغان على الصعيد السياسي عبر حشد قاعدته الانتخابية في ظل الصعوبات الاقتصادية علاوة علي ذلك تعزيز الطموحات التركية في التوسع الجيوسياسي كبوابة لها للقارة الافريقية وذلك لاحياء الخلافة العثمانية الجديدة وذلك من خلال دعم جماعات الاسلام السياسي بالمنطقة ودعم الاخوان المسلمين والميليشيات الموالية لها وأخيرا الرغبة التركية لتضمن لنفسها موطئ قدم في ليبيا تمكنها من المشاركة فى إعادة الإعمار والتي من شأنها أن تحقق جزءًا من التوازن للاقتصاد التركي المتردي خلال النفط الليبي.

بيد أن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج لم يستهدف تحقيق أطماع تركيا في ليبيا أو لتغيير موازين القوي بها فقط، بل يمتد ليشمل أطماعًا أخرى في حوض البحر المتوسط ، تتمثل في سعي تركيا للحصول على موقع مهم في خريطة مصادر الطاقة في المتوسط خلال تدخلها في ليبيا وبذلك فقد جمعت تركيا بين إشكاليتين تتمثل في ازمة ليبيا وكذلك تحرشتها في البحر المتوسط، فالغاز بالنسبة لتركيا يحتل أولوية قصوى فهي تسعي لتوفير موارد من الطاقة، فيقدر حجم استيراد تركيا من الطاقة نحو 50 مليار دولار سنويا، إضافة إلى ذلك رغبتها في تقويض النفوذ الروسي والمصري المتصاعد بمنطقة البحر المتوسط خاصة عقب اكتشافات الغاز الأخيرة.





لذلك يمكن النظر للاتفاق كونه "لعبة رابح-رابح فحكومة الوفاق الوطني تحصل على الدعم السياسي والعسكري التركي، وفي المقابل تساعد تركيا على تحقيق أهدافها في ملف الطاقة إلى جانب الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في ليبيا، خاصة في قطاع البناء والتشييد.

لقد تدخلت تركيا في ظل تصعيد الولايات المتحدة من موقفها المعارض للتدخل الروسي المساند لحفتر، الا انها لم ترغب في مواجهة موسكو بشكل مباشر.لذلك يمكن القول ان واشنطن منحت ضوءًا أخضر لتركيا باعتبارها عضوا في حلف الناتو الرافض بدوره المساعي الروسية لوضع قدم في حوض المتوسط.

وفي الاطار ذاته تركيا لديها رغبة جادة في منع وجود تموضع روسي طويل الأمد في المناطق الدافئة وفي شرق المتوسط الا انها لا تريد الاصطدام بروسيا التي تتقارب معها سياسيا وتعتبرها حليفا استراتيجيا لها.