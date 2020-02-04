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أخبار العالم

أول رد من حماس على تأجيل زيارة فتح لـ غزة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:06 ص
بعد تأجيل زيارة فتح
بعد تأجيل زيارة فتح لـ غزة..أول رد من حماس
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سمر صالح

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فوزي برهوم، إن وفد فصائل منظمة التحرير مرحب بها في غزة، وقد أعلنت الحركة ترحيبها رسميا في اتصال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة بالرئيس محمود عباس، وفي كلمة عضو المكتب السياسي للحركة د. صلاح البردويل خلال المؤتمر الشعبي الوطني لمواجهة خطة السلام الأمريكية يوم الأحد الماضي، وتم التأكيد على ذلك في لقاء فصائلي خاص شاركت فيه حركة فتح، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى حركة حماس أول أمس، الأحد.


وأشار برهوم، إلى طلب ممثل حركة فتح موقفا رسميا من حماس حول نقطتين، الأولى: حضور الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات فتح وحماس؛ واستلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، وبموافقة حركة حماس على اللقاء الثنائي.


وأكد انه تم التوافق على أن يكون يوم الأربعاء موعدا للزيارة، على أن تبدأ بلقاء وطني عام يضم القوى الوطنية جميعها والشخصيات المستقلة ترحيبًا بالوفد، ثم يجري الوفد سلسلة من اللقاءات وفق ما يراه مناسبا.


وأوضح أن العلان عن التأجيل في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديدا في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا.

 

وكان القيادي في حركة فتح عزام الأحمد أكد تأجيل زيارة الوفد، مشيرا إلى أنه يجرى البحث عن موعد جديد وحاسم.

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