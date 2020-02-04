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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:07 ص
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة
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فرح علاء الخولي

استعرض برنامج "8 الصبح" بيانا لدرجات الحرارة اليوم، الثلاثاء 4-2-2020، فى القاهرة والمحافظات.

 

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الساعات القادمة مع انخفاض درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل.

 

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا معتدلا نهارا وشديد البرودة ليلا مع وجود شبورة صباحا ورياح معتدلة.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم فى المحافظات ومدن مصر:

 

درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 19 والصغرى 9

درجات الحرارة فى الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13

درجات الحرارة فى مطروح العظمى 17 والصغرى 8

درجات الحرارة فى دمياط العظمى 18 والصغرى 12

درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 18 والصغرى 13

درجات الحرارة فى الإسماعيلية 18   والصغري   7

درجات الحرارة فى السويس العظمى 17 والصغرى 7

درجات الحرارة فى العريش العظمى 18 والصغرى 8

درجات الحرارة فى رفح العظمى 17 والصغرى 8

درجات الحرارة فى طابا العظمى 23 والصغرى 8

درجات الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 14

درجات الحرارة فى الغردقة العظمى 22 والصغرى 12

درجات الحرارة فى الفيوم العظمى 21 والصغرى 8

درجات الحرارة فى بني سويف العظمى 21 والصغرى 8

درجات الحرارة فى أسيوط العظمى 22 والصغرى 9

درجات الحرارة فى الأقصر العظمى 24 والصغرى 9

درجات الحرارة فى أسوان العظمى 23 والصغرى 9

درجات الحرارة فى شلاتين العظمى 24 والصغرى 14

درجات الحرارة فى حلايب العظمى 21 والصغرى 16

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 7

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