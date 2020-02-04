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أخبار العالم

رئيس مجلس الأمن: الرئيس الفلسطيني سيلقي كلمة أمام الأعضاء حول خطة السلام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:12 ص
ابو مازن
ابو مازن
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سمر صالح

من المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عن خطة السلام الأمريكية، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، في 11 فبراير الجاري، فيما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد جلسة مشاورات مغلقة حول هذه الخطة.


وقال رئيس مجلس الأمن، السفير البلجيكي مارك بيكستين اليوم الإثنين: "تلقينا طلبًا رسميًا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، يوم 11 فبراير الجاري، حيث سيستمع أعضاء المجلس لكلمة الرئيس أبو مازن، حول خطة السلام، التي طرحتها الولايات المتحدة".


وأضاف بيكستين، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تولي بلجيكا الرئاسة الدورية الشهرية للمجلس، أن "واشنطن طلبت عقد جلسة مشاورات مغلقة هذا الأسبوع، لإطلاع مجلس الأمن على مضمون الخطة، وسيقدم جارد كوشنر (مستشار ترامب) إفادة لأعضاء المجلس عن الخطة، ويجيب عن أسئلتهم".

 

وأوضح أن جلسة المشاورات المغلقة ستكون قصيرة، وأعتقد أن أعضاء المجلس سيذكرون خلالها أن هناك قرارات لمجلس الأمن ومحددات متعلقة بتحقيق السلام ينبغي لأية خطة سلام أن تستند إليها".


وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب، من واشنطن الثلاثاء الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صور "أرخبيل" تربطها جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.


ورفضت كل من القيادة والفصائل الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة ترامب، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".

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