مستشفى صدر العباسية: حامل الكورونا ينقل المرض لأربعة أشخاص.. فيديو

قال الدكتور محمود عبد المجيد، مدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، إنه يجب اتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن خطورة فيروس كورونا فى سرعة انتشاره وأن المريض الواحد من الممكن أن ينقل المرض لأربعة أفراد محيطين به.





وأضاف الدكتور محمود عبد المجيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى"، أن الأعراض لا تظهر إلا بعد 14 يوما من انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن من تظهر عليهم الأعراض من المصريين العائدين من الصين خلال الـ14 يوما سيتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.





وتابع أن المرض انتشر فى 27 دولة ووارد أن يصل إلى مصر ولكن يجب ألا نفزع، موضحًا أنه يجب اتباع العادات الصحية السليمة وهى العطس والكحة فى المنديل، والتزام المنازل فى حالة الإصابة بنزلة برد أو كحة.





وأكد أن أى مصاب يجب أن يعرض نفسه فورًا على الطبيب للعلاج، وغسيل اليدين بصفة مستمرة وعدم وضع اليدين فى الأنف أو الفم، لعدم انتشار الفيروس، واتباع التغذية السليمة.





وراجعت وزيرة الصحة، ميدانيا، الإجراءات الوقائية لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي، مؤكدة أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في هذا الشأن تم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.





وتتابع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتى تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتضم ممثلين من جميع الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.



