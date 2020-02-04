وكيل إعلام الأزهر يطالب بجائزة للإعلام الذى يرسخ لأهداف وثيقة الأخوة الإنسانية

طالب الدكتور رضا عبد الواجد، أمين وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر، بأن تقوم اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، بتخصيص جائزة عالمية تطلق لأكثر وسيلة إعلامية سواء من الإعلام التقليدي أو المنصات الرقمية، تدعو إلى المساهمة في تحقيق السلام والتآلف الاجتماعي بين مكونات المجتمع الإنساني.جاء ذلك خلال مداخلة له في ورشة عمل عن خطاب الكراهية والتمييز في الصحافة العربية.وتقام هذه الورشة ضمن أعمال التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على مدار يومين.ويأتي ذلك احتفالا بذكرى مرور عام على توقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لوثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير ٢٠١٩م.