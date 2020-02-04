أمه تركت رسالة لمن يعثر عليه.. التضامن تتسلم طفلا من مسجد بالسويس..صور

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس طفل عمره يومان تركته والدته داخل مسجد بجواره رسالة، وتم إيداع الطفل إحدى دور الأيتام بعد علاجه بمستشفي السويس العام والاطمئنان على حالته الصحية.

وقامت النيابة العامة بالسويس بإجراء تحقيق بعد تحرير مواطنين محضر بالعثور على الطفل، وتم اتخاذ إجراءات تسليم الطفل لمديرية التضامن الاجتماعي.

كان المواطنون عثروا على طفل عمره يومان داخل مسجد حمزة بن عبدالمطلب بمدينة الصباح بالسويس، وتركت والدته رسالة تطلب من خلالها من يعثر على الطفل أن يسامحها.

وأكدت والدة الطفل في رسالتها، أنها تعلم أن ما فعلته جريمته وأن ذنب الطفل سوف يظل معلق في رقبتها إلى يوم الدين، وأنها لا تستطيع تربيته وإبقائه معها، وانها تطلب ممن يعثر عليه أن يرعاه.

وقالت والدة الطفل في الرسالة: إن الطفل تم إنجابه يوم 31 يناير الماضي وأن اسمه عبدالله، ولم يتلق أي نوع من العلاج أو التطعيمات.

وقام أحد المواطنين بإبلاغ الشرطة عن قيامه بالعثور على الطفل داخل مسجد حمزة بن عبدالمطلب، وأنه يتم رعايته.

وقال عصام افندينا الذي عثر على الطفل، أن الطفل حاليا يتم رعايته، وأننا عثرنا عليه داخل مسجد حمزة وبجواره الرسالة، ونتمنى أن تقوم أسرة برعاية الطفل.