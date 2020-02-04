AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أمه تركت رسالة لمن يعثر عليه.. التضامن تتسلم طفلا من مسجد بالسويس..صور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس طفل عمره يومان تركته والدته داخل مسجد بجواره رسالة، وتم إيداع الطفل إحدى دور الأيتام بعد علاجه بمستشفي السويس العام والاطمئنان على حالته الصحية.

وقامت النيابة العامة بالسويس بإجراء تحقيق بعد تحرير مواطنين محضر بالعثور على الطفل، وتم اتخاذ إجراءات تسليم الطفل لمديرية التضامن الاجتماعي.

كان المواطنون عثروا على طفل عمره يومان داخل مسجد حمزة بن عبدالمطلب بمدينة الصباح بالسويس، وتركت والدته رسالة تطلب من خلالها من يعثر على الطفل أن يسامحها.

وأكدت والدة الطفل في رسالتها، أنها تعلم أن ما فعلته جريمته وأن ذنب الطفل سوف يظل معلق في رقبتها إلى يوم الدين، وأنها لا تستطيع تربيته وإبقائه معها، وانها تطلب ممن يعثر عليه أن يرعاه.

وقالت والدة الطفل في الرسالة: إن الطفل تم إنجابه يوم 31 يناير الماضي وأن اسمه عبدالله، ولم يتلق أي نوع من العلاج أو التطعيمات.

وقام أحد المواطنين بإبلاغ الشرطة عن قيامه بالعثور على الطفل داخل مسجد حمزة بن عبدالمطلب، وأنه يتم رعايته.

وقال عصام افندينا الذي عثر على الطفل، أن الطفل حاليا يتم رعايته، وأننا عثرنا عليه داخل مسجد حمزة وبجواره الرسالة، ونتمنى أن تقوم أسرة برعاية الطفل.

أمه تركت رسالة لمن يعثر عليه.. التضامن تتسلم طفلا من مسجد بالسويس..صور
أمه تركت رسالة لمن يعثر عليه.. التضامن تتسلم طفلا من مسجد بالسويس..صور
أمه تركت رسالة لمن يعثر عليه.. التضامن تتسلم طفلا من مسجد بالسويس..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب والده.. رسالة مؤثرة من طفل بمناسبة الكريسماس وهذه أمنيته "فيديو"

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

بقرية الطوابية ..العثور على طفل لقيط بجوار مسجد بقنا

وسط فرحة عارمة.. أمن القاهرة يعيد طفلة تائهة إلى أهليتها

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تعليق مثير من عدلي القيعي على بيان الأهلي وفرصة كهربا.. الزمالك يقرر خوض السوبر الإفريقي لهذا السبب

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

بمذاق مميز.. طريقة جديدة ومبتكرة لعمل البطاطس البانية

إذابة الدهون مثل الثلج .. ملعقة سحرية من هذا المشروب قبل النوم

تاريخ المواجهات الإفريقية| الأهلي كعبه عال على الفرق التونسية.. هزم صن داونز 3 مرات.. وخسر منه بخماسية

طارق يحيى رئيسا لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا