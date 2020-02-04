محمد فراج ينضم إلى فريق عمل منى زكي في رمضان المقبل

انضم الفنان محمد فراج لمسلسل النجمة منى زكى الجديد المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، تأليف وإخراج تامر محسن، ولم يستقر صناع العمل على اسم نهائي له حتى الآن.



