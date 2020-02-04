محمد فراج ينضم إلى فريق عمل منى زكي في رمضان المقبل

انضم الفنان محمد فراج لمسلسل النجمة منى زكى الجديد المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، تأليف وإخراج تامر محسن، ولم يستقر صناع العمل على اسم نهائي له حتى الآن.
آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل "قابيل" الذى عرض فى رمضان الماضى، للمخرج كريم الشناوى تأليف مصطفى صقر، وشارك فى بطولة العمل كل من أمينة خليل وعلى الطيب ومحمد ممدوح ونهى عابدين وأخرون من النجوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.