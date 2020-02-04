لا تفوت معرفتها.. فاكهة شتوية غير متوقعة تساعد في مكافحة السرطان

تعتبر الجوافة من أشهر الفواكه الشتوية، كما تتميز الجوافة بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المتعددة، لذلك يُقبل عليها كثير من الأشخاص.
وتعد الجوافة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف، وهذا المحتوى الرائع من العناصر المغذية يجعل لها فوائد صحية مدهشة.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن الجوافة يمكن أن تحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتقي من الإصابة بالمرض السكري، بالإضافة إلى أن مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها الجوافة تعمل على محاربة الجذور الحرة وتحمي القلب من التلف وتسهم في تحسين صحة القلب ما ذكر موقع "health line".