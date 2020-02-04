لا تفوت معرفتها.. فاكهة شتوية غير متوقعة تساعد في مكافحة السرطان

حدث ليلا .. مسئول أمريكي يحذر من تحول كورونا في بلاده. . إسرائيل تحاول التطبيع مع دولة عربية ..مفاجأة جديدة حول الفيروس القاتل .. تفاصيل اغتصاب ممثلة بالجيزة