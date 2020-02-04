AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تفوت معرفتها.. فاكهة شتوية غير متوقعة تساعد في مكافحة السرطان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:16 م
فاكهة شتوية غير متوقعة
فاكهة شتوية غير متوقعة تساعد في مكافحة السرطان
Advertisements
رضوى حسام
تعتبر الجوافة من أشهر الفواكه الشتوية، كما تتميز الجوافة بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المتعددة، لذلك يُقبل عليها كثير من الأشخاص.

وتعد الجوافة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف، وهذا المحتوى الرائع من العناصر المغذية يجعل لها فوائد صحية مدهشة.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الجوافة يمكن أن تحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتقي من الإصابة بالمرض السكري، بالإضافة إلى أن مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها الجوافة تعمل على محاربة الجذور الحرة وتحمي القلب من التلف وتسهم في تحسين صحة القلب ما ذكر موقع "health line".

وتحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء وعملية الهضم، وتعمل على منع الإمساك، كما تعمل مضادات الأكسدة في الجوافة على محاربة الخلايا السرطانية، مما يمنع نموها ووقاية الجسم من أي احتمالية إصابة بالسرطان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خايف من شبح السرطان.. أطعمة ومشروبات تحميك من الإصابة بأخطر الأنواع المهددة للجنسين.. أبرزها الطماطم والقرفة

ماذا يحدث في جسمك عند تناول الفراولة ؟

لا يفوتك تناولها .. أكثر 6 فواكه مفيدة لصحة الإنسان

3 تمرات يوميا تحميك من أمراض خطيرة

فوائد الجمبري.. يقي من السرطان ويجعل الأطفال الأكثر ذكاء

صحى ومفيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب؟

ترشيحاتنا

برفقة حفيدتها.. غادة عبد الرازق تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي في حفلها بالمكسيك.. فيديو

تعليق مثير من شوبير على بيان الأهلي وعقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

حدث ليلا .. مسئول أمريكي يحذر من تحول كورونا في بلاده. . إسرائيل تحاول التطبيع مع دولة عربية ..مفاجأة جديدة حول الفيروس القاتل .. تفاصيل اغتصاب ممثلة بالجيزة

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور