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برلمان

نائبة تطالب بالتنسيق بين الصحة والتعليم لمواجهة انتشار الكورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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القسم السياسي
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه لم يتم الإعلان عن خطة تنسيقية بين وزارتي التعليم والصحة بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها لحماية الطلاب من خطر الإصابة بالكورونا، وذلك تزامنا مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني.

كشفت "نصر" في تصريحاتها لـ "صدى البلد" عن قيامها بتقديم بيان عاجل بشأن وضع خطة فعالة لتأمين الطلاب من خطر الفيروسات والعدوى وذلك يوم الأحد المقبل بالجلسة العامة لاجتماع المجلس، موضحة أن أهم بنودها الوقاية والعلاج بالإضافة إلي التوعية وفي نفس الإطار الجامعات ايضا لما تشهده من تكدس وتزاحم.

وأشارت النائبة إلى أن بعض المدارس لا يوجد بها خدمات صحية تتمثل في وجود الأطباء وغرف الحجر الصحي وتحتاج إلى العديد من التجهيزات سواء تعليمية أو صحية، نظرا لما تعانيه من الكثافة الطلابية المرتفعة.

جاء ذلك بعد أن صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أى حالة يشتبه أنها مصابة بمرض "الكورونا"، وأكدت أن الوزارة خلال 48 ساعة قامت بتحديد المستشفيات التي سيتم إحالة أي مريض يكتشف أنه مصاب وذلك لحماية الدولة.

ولفت إلى أن الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتضم ممثلين من جميع الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا أن الوضع في مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.
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