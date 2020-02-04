مدرب منتخب الناشئين للملاكمة يكشف كواليس حصد 4 ذهبيات في البطولة العربية.. فيديو

قال على مصطفى، مدرب منتخب مصر للملاكمة، إن الاستعدادات التي قام بها الجهاز الفني للمنتخب كانت قوية، وهذا للقدرة على المشاركة في أول بطولة عربية للناشئين من مواليد 2004 و 2005، وأنه تم اختيار أفضل العناصر والملاكمين من هذا السن ومن المحققين مراكز على مستوى الجمهورية لتشكيل فريق المنتخب، وبعد ذلك تم عمل معسكر مغلق لتدريبهم وإعدادهم في المركز الأوليمبي.

وتابع على مصطفى، خلال حواره في برنامج 8 الصبح، الذي يذاع على قناة dmc الفضائية، أنه تم إقامة المعسكر المغلق لمدة شهر كامل وكان قبل البطولة مباشرة وهذا التأخر في التبليغ من خلال القائمين على البطولة لأنها كانت اول بطولة عربية للناشئين، فبمجرد العلم بها تم العمل على هذا الأساس والتجهيزات والإعداد الجيد للاعبين.

وأضاف أن المنتخب المصري للملاكمة في البطولة العربية للناشئين، استطاع الحصول على 4 ميداليات ذهب و2 فضة وميدالية برونزية، وكان من المتوقع ان يحصل المنتخب المصري على الترتيب الأول على البطولة، ولكنه لم يوفق فحصل على الترتيب عام ثاني على المستوى العالم العربي بعد أن حصلت الجزائر على المركز الأول في الترتيب العام، والثالث سوريا.

وذكر مدرب منتخب مصر للملاكمة، ان كان لنا الفخر في الحصول على هذا الترتيب لأن تم المشاركة بـ 10 ملاكمين فقط بالرغم من ان قوة كل الفرق كانت مكونة من 13 لاعب، موضحًا أن تم التغلب على كل الصعوبات والمشكلات التي واجهت الفريق ولاعبيه، حتى ومن لم يحقق من الفريق الا ان لعب بمستوى مشرف يليق بمصر ولم تقرر هذا الفوز أو الخسارة، في الرياضة روح سامية.

واكد على ان فريق مصر للناشئين سيكون الممثل الفعلي لمصر في الملاكمة سواء في البطولات المحلية او الدولية، وان الفريق يستعد لبطولة قادمة في 2022، وإن سيتم العمل على قيام معسكرات خارجية مع دول مختلفة لاكساب اللاعبين مهارات مختلفة لأن هذا الاحتكاك يرفع من مستوى اللاعب، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمام كبير بكل الرياضات وتقدم الدعم المطلوب.