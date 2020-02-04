خبير اقتصادي: البنك المركزي انتهى من حصر المصانع المتعثرة وتحديد أسباب التعثر.. فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادى إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المصانع
المتعثرة وضرورة مساعدتها للخروج من تعثرها ليس الأول وهذا يدل على اهتمامه بهذا الملف، مشيرا إلى أنه كان هناك صعوبة فى السابق مع برنامج الإصلاح
الاقتصادي تقديم العون ولم يكن هناك الجدارة المالية نظرا للاضطراب
السياسي الذى كانت تمر به الدولة فى تلك الفترة.
وأضاف "وليد" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تخرج اليوم بنجاح من الأزمة وهناك مؤشرات جيدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الدولة لديها من القدرة المالية والكفاءة الادارية أنها تتدخل بقوة لحصر الملف الخاص بالمصانع المتعثرة.
وأشار الدكتور وليد جاب الله، إلى أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا للتركيز على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة مع فريق كبير من المجموعة الإقتصادية من محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والتجارة والصناعة.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أن هناك إجراءات قامت بها الحكومة المصرية حيال المصانع المتعثرة وإجراءات قام بها البنك المركزى، بالإضافة إلى إجراءات قام بها رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين من أجل الإشراف على الملف وأخر ما تم الوصول إليه.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، أن البنك المركزى شكل لجنة لحصر المصانع المتعثرة وتحديد أسباب التعثر ودراسة
كيفية مد يد العون، حيث تم إنشاء مبادرتين منها مبادرة شاملة، حيث تشمل المصانع
المتعثرة وغير المتعثرة وقدر حجم التويل المتوفر لها بـ 100 مليار بنسبة فائدة 10%، والثانية المبادرة
الخاصة بـ المصانع المتعثرة فقط التي تقوم بإعفائها من كافة الفوائد المدينة بها
وأيضا نصف أصل الدين.