محمد مطر: اختيار القاهرة مركزا عالميا للتراث العربي والإسلامي 2020 وسام شرف

وأضاف محمد مطر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن من بلا تراث لا قيمة له، مؤكدًا أننا إذا عدنا لتاريخنا الماضي لا بد أن نبني عليه مستقبلنا، وهذا شيء واضح مع الأمم التى تبنى الثقافة على أسس قوية و متينة لتستمر لكى لا تصبح هشة البنيان الذي بني على شفا حفرة.





وأشار عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة قناة السويس إلى أن المكتبة العربية منها مصادر التراث العربي بكلية الآداب و تنقسم إلى مكتبة أدبية ومكتبة قرآنية ومكتبة لغوية.





وتابع عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة قناة السويس، أنه إذا عدنا إلى المكتبة القرآنية لكتاب " تأويل مشكل القرآن" فأدعو القارئين والمتابعين بإعادة النظر مرة ثانية على هذا الكتاب .





وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة قناة السويس أنه إذ عدنا إلى المكتبة الأدبية فكتب الجاحظ تدرس فى روسيا مثل كتاب "الحيوان" للجاحظ ، والذى يتكلم عن علم الحيوان فهو من أفضل الكتب التى تحير عقل القارئ.





وأكد أننا إذا عدنا إلى المكتبة اللغوية نجد كتبا كثيرة جدا من الكتب التى لا حصر لها مثل "مجالس ثعلب" وغيرها الكثير، مضيفا أن كل ذلك عودة حميدة ووسام شرف بأن القاهرة عاصمة التراث الأدبى والعلمى 2020.