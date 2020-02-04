محافظ القليوبية يزف بشرى سارة لـ أهالى شبرا الخيمة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة شبرا الخيمة بعد إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الوحدة المحلية للمدينة والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه تم عرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بالوحدة المحلية طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ووافقت هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، فيما يخص شبكة الطرق بما يتناسب مع الصالح العام وملكيات الأراضي ويتوافق مع القانون.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير التخطيط العمراني واللجنة المشرفة على وضع المخطط العام لمدينة شبرا الخيمة أن المدينة تمثل أعلى نسب كثافة سكنية للمدن على مستوى الجمهورية بمعدل 2000 شخص للفدان الواحد، حيث بلغ عدد سكان المدينة حاليا نحو 1,7 مليون نسمة على إجمالي مساحة 7 آلاف فدان تقريبا، والمتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى قرابة المليونين شخص خلال السنوات المقبلة ولا بد من توفير احتياجاتهم في المستقبل.

من جانبها، اتخذت محافظة القليوبية عدة إجراءات لإعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة، والذى سوف يقوم على التعامل مع 13 منطقة غير آمنة لوجود المساكن أسفل خطوط الضغط العالي، والتي تمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين بها، فضلا عن 19 منطقة عشوائية عادية بها كل المرافق والخدمات سيتم إعادة تخطيطها وتطويرها بأسلوب علمي بعد حصر احتياجاتها يضمن المخطط الجديد توفير ما يقرب 70 ألف وحدة سكنية في المستقبل لاستيعاب الزيادة المتوقعة للسكان.

كما يتضمن التخطيط توفير 210 أفدنة لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تطوير التجمعات الصناعية القائمة لتتحول شبرا الخيمة إلى مدينة صناعية خدمية في المستقبل مع اقتراح إنشاء أكثر من 80 مدرسة في مختلف المراحل و3 مستشفيات جديدة.

ومن المقرر أن يقوم المخطط الجديد على رؤية خاصة لمدينة شبرا بهدف تحويلها لمدينة صناعية حديثة خدمية متوازنة بيئيا من خلال إظهار القدرة الاقتصادية للمدينة وتحديد هويتها ودورها المتميز على المستوى الإقليمي، ما يجعلها نقطة جذب لكثير من الاستثمارات لدفع المدينة نحو آفاق التنمية المستقبلية.

كما كشفت التقارير أيضا أن المساحة الإجمالية لمسطح الكتلة العمرانية بالمدينة تبلغ 6562.5 فدان وإجمالي مسطح الخدمات 479.78 فدان والمسطح الصناعي 1092.95 فدان والمسطح الزراعي الحالي 268.2 فدان، فيما تبلغ مساحة الحيز العمراني المعتمد في المخطط الجديد 6682.7 فدان لاستيعاب 1.7 مليون نسمة بكثافة سكانية 314 شخصا للفدان.

وكان محافظ القليوبية أصدر المحافظ تعليماته للإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة لاستكمال أعمال المخطط التفصيلي في ضوء تعديل المخطط الإستراتيجي حال اعتماده من وزير الإسكان، حرصًا على عدم البناء العشوائي وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة ويضمن عدم ضياع حق الدولة.

وأكد المحافظ أنه وفقًا للمادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008م، تم عرض المخطط الاستراتيجي على المواطنين والجهات المعنية ودعوة شركاء التنمية بالمدينة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية من خلال اجتماع عام، وتم الرد على الاستفسارات الخاصة بشأن المخطط الاستراتيجى.

وأشار المحافظ إلى أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، مؤكدًا أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة وميسرة خالية من التكدسات والعشوائيات، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.