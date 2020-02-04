مدبولي: الحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وتضعه في مرتبة متقدمة على أجندتها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد البنك الدولي المعني بتقرير تيسير أداء الأعمال، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.









وخلال اللقاء أطلع مسئولو البنك، رئيس الوزراء، على نتائج الدراسات والتوصيات المتعلقة بتقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولي، والمجالات التى أحرزت فيها مصر تقدمًا من خلال برامج الإصلاح الهيكلي الجاري تنفيذها، والمجالات الأخرى التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين وضع مصر على مؤشر سهولة أداء الأعمال.









من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التى قام بها فريق البنك الدولي، من خلال العمل على تجميع البيانات من قطاعات مختلفة، ووضع التوصيات المتعلقة بالمجالات التى ينبغى العمل على تحسينها، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وتضعه فى مرتبة متقدمة على أجندتها.









كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزارات المعنية تعمل على خطة عمل لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفى مدى زمنى قصير، من أجل إحداث التغيير المطلوب الذى يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة، ليكمل النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي فى شقيه المالي والنقدي.