المغرب يفكك خلية موالية لـ داعش الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن نجاحها في مداهمة خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت تخطط لاستهداف مواقع في البلاد، وفق ما ذكرت صحف مغربية.





قالت وزارة الداخلية ، إن عناصر الشرطة قد تمكنوا على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة عناصر.





أضافت الوزارة إن الستة يتبنون الفكر المتطرف، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة.





وكان ينشطون بين الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال، وذلك في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.





وأوضحت الوزارة، أن التحريات الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لما يسمى بتنظيم داعش، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة لــداعش.







