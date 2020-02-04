AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب يفكك خلية موالية لـ داعش الإرهابية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن نجاحها في مداهمة خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت تخطط لاستهداف مواقع في البلاد، وفق ما ذكرت صحف مغربية.

قالت وزارة الداخلية، إن عناصر الشرطة قد تمكنوا على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية  تتكون من ستة عناصر.

أضافت الوزارة إن الستة  يتبنون الفكر المتطرف، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة. 

وكان ينشطون بين الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال، وذلك في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة. 

وأوضحت الوزارة، أن التحريات الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لما يسمى بتنظيم  داعش، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة لــداعش.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المخابرات العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية

الاستخبارات العراقية: تفكيك خلية إرهابية تدار من خارج البلاد والقبض على عناصرها

المغرب تفكك خلية إرهابية تابعة لـ داعش

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تعليق مثير من عدلي القيعي على بيان الأهلي وفرصة كهربا.. الزمالك يقرر خوض السوبر الإفريقي لهذا السبب

القهوة من أشهرها.. تعرف على أسباب غير متوقعة لرعشة اليد

صفقة مقابل اعتراف .. نتنياهو يبتز دولة عربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرصاد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة وسرعة للرياح المثيرة للرمال والأتربة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا