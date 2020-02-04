خطيب بـ الأوقاف: كتاب ارسم القرآن يربط ذهن الطفل بالخط العثماني

قال عبد الرحمن عادل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف: إن من خلال سنوات طويلة جدا ما يقرب لـ15 سنة كنت ب حفظ القرآن الكريم للأطفال ففكرت أنه لابد عمل شيء ربط التراث القديم "فن الكتابة العثمانية".





وأضاف عبد الرحمن عادل من خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن الأطفال يحفظون القرآن الكريم عن طريق التلقين مما يؤدي إلى حفظ جزء صغير على فترة زمنية طويلة جدا ومن ثم ويوقفوا من بعدها عن الحفظ .





وأشار إمام وخطيب وزارة الأوقاف إلى أن كتاب "ارسم القرآن" يقدم للطفل الذي لا يقرأ ولا يكتب ، ليتعلم من خلاله ويربط ذهنة

بالخط العثماني .





وتابع إمام وخطيب بوزارة الأوقاف أن تعليم الطفل الكتابة والقراءة بالخط العادى عن طريق كتابه المعلم كلمه بخطة اليدوى ويرددها من بعده ، فالطفل عندما يتعرض الى المصحف يرى 135 كلمة بخط مختلف .





وأكد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف أن كتاب ارسم القرآن عبارة عن صورة الفاتحة في 80 صفحة لتعلم القراءة والخط العثماني فيصبح الموضوع سهل بالنسبة له .





وأوضح أن رسومات الكتاب تجسد لآيات سورة الفتح و تغذية بصريًا ليحب القرآن الكريم ويكون نفس المنهجية التى يتعاملون فيها مع اللغات ، مضيفا انه استوحى الكلمة من قول الله تبارك وتعالى " اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ " وهي أول كلمة من كتاب الله لربط المستوى البصري للطفل بالخط العثماني.



