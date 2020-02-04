أحمد شندي يكتب: الإنسان في الفلسفة الماركسية

الفلسفة الماركسية فلسفة مادية اشتقت من الطبيعة عدة حقائق، كان تطور المجتمعات مجالا خصبا لتطبيقها، وقد عكفت في دراستها لعناصر الطبيعة وظواهرها المختلفة علي منهج جدلي كشف عن تطور العلوم، فكانت المادة الديالكتيك صنوين لا يفترقان، تمثلت الأول باعتبارها محلا للبحث، والأخرى منهجا له.





وتستمد الماركسية أصولها من فكر" ماركس" من جهة، وجدل "هيجل" من جهة أخرى، فقد درس "ماركس" الفلسفة وأعجب بجدل" هيجل"، ولكنه اعتنق المادية. فإذا كان "هيجل" قد بدأ بالفكر فإن ماركس قد بدأ بالمادة واعتبر المادة المحور الأساسي لفلسفته، وإذا كانت المادة هي وليدة الفكر عند " هيجل"، فإن الفكر هو وليد المادة عند " ماركس"، فلسفة " هيجل" فكرية جدلية ، أما فلسفة " ماركس" فهي مادية جدلية، وعلي ذلك تتكون الفلسفة الماركسية من ثلاثة أجزاء " فهي جدلية في بحثها وطريقة تعلقها لظواهر الطبيعة، ثم أنها مادية في تفسيرها وتفهمهما لهذه الظواهر، وأخيرا فإنها مادية تاريخية بتطبيقها مباديء الفلسفة الجدلية المادية علي الحياة الإجتماعية بمختلف مظاهرها وعلي دراسة المجتمعات وتاريخها.





ولو تكلمنا عن استقراء نظرة الفلسفة الماركسية للإنسان ؛ فنجد أن الإنسان ذو طبيعة مادية، وطالما أن المادة في حركة وتغير مستمرين، فإن طبيعة الإنسان أيضا في حركة وتغير مستمرين، أي أن الإنسان في نظر الماركسية مفهوم قابل للتحول والتغير، فليس هناك طبيعة بشرية ثابتة، أو ماهية مطلقة يندرج تحتها كل البشر.

أي أن الإنسان مجرد طاقة لو وظفت ووجهت لحققت ذاتها وأكدت وجودها، ولذلك فإن وصف طبيعة الإنسان بأنها خيرة أو شريرة إنما تتحدد في ضوء نشاطها وعملها، أو كسلهاوخمولها، فإذا ما قامت بالعمل ونشطت من أجل القضاء علي التفاوت الطبقي وتعاونت مع الجماعة، وحرصت علي بلوغ الغاية كانت خيرة وإذا ما قصرت في ذلك كانت سيئة أو شريرة أي أن العمل هو المقياس للسلوك السليم وهو معيار الحكم علي طبيعة الإنسان بأنها خيرة أم شريرة.

وعلاوة علي ذلك لا تعترف الماركسية بغير ما يقع تحت البحث والتجريب، ولا تؤمن بقيم غير القيم التي تؤدي إليها المادة ويساعدها العلم وهي أيضا لا تؤمن بوجود أخلاق مطلقة، بل بوجود أخلاق نسبية واقعية، وهي أخلاق البروليتاريا....هذه الأخلاق تستمد من القضاء علي التفاوت الطبقي وإقامة المساواة بين الناس وتحقيق الإشتراكية العلمي