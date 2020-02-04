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ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: أم كلثوم في ذكراها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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أحاديث الموت تقترن دوما بالصمت فلا راد لقضاء الله  وتبقي من رحلة العمر بقايا ذكريات لا تفارق الخاطر واليقين دوما أن حسن الأثر يجعل الذكري موضع بوح يقترن بالشجن عن حال الدنيا في ظل غياب الاحباب.
أم كلثوم أيقونة الزمن الجميل دوام الحضور في ذكرى الرحيل الخامسة والأربعين وقد فارقت في مشهد حزين يظل عالقا في ذاكرة المصريين وقد عاشت مصر وهج تجربة لن تتكرر لفنانة جمعت بين عبقرية الفطرة  وطلاوة الصوت المقترن بزخم استمدته من حفظ كتاب الله على نحو جعلها الاروع عند شدوها بصوت قوي جعلها موضع ايثار المصريين بل الوطن العربي لنحو نصف قرن من الزمان.

في الخميس الأول من كل شهر كان الموعد مع حفل ام كلثوم الشهري الذي كان يبث من الاذاعة المصرية  قبل ظهور التلفزيون عام 1960 وكانت اجمل الايام.

عبقرية الفطرة. الصوت القوي المعبر جعل من اغانيها و قصائدها لسان حال عاشقيها علي نحو جعل اغنية بمثابة حكي صادق وجد إقبالا وتعلقا في ظل ان القلوب تهفو الي من يعبر عن مكنونها. تلك ام كلثوم ودائما القلب يعشق كل جميل.

تنوع أغاني أم  كلثوم العاطفية. الوطنية .الدينية اقترن بحسن اختيار الكلمات بالتزامن مع وجود عمالقة شاركوا في التجربة حتى النهاية وفي المقدمة الموسيقار رياض السنباطي وشاعر الشباب أحمد رامي.

روائع أم كلثوم في وجدان عاشقيها الذين عاصروا  وهج التجربة  وقتها كان الزمن الجميل بمعني الكلمة وقد توارث كل الناطقين بالعربية مع المصريين حب الاستماع إلى صوت ام كلثوم.

ام كلثوم تجربة تورخ لفنانة التصقت بقضايا الوطن وقد تفاعلت معها بشتي السبل ولاننسي أغانيها الوطنية مثل مصر تتحدث عن نفسها ولا ننسى حفلات ام كلثوم لاجل المجهود الحربي دعما للجيش المصري.
الحديث عن ام كلثوم موضع أحاديث لا تنتهي  ولا يكفي مقال وفي ذكراها الخامسة والأربعين هي في قلوب المصريين والعرب، وقد كانت آخر من وحد العرب من خلال أغانيها في حفلها الشهير في الخميس الأول من كل شهر لنحو أربعة عقود.

ماتت أم كلثوم  مانشيت صحيفة الاخبار الشهير أوجع محبيها وقد رحل معها الزمن الجميل.

في ذكري رحيل كوكب الشرق ام كلثوم تبقي أغانيها في القلوب، ودائما تعشق القلوب كل جميل.


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