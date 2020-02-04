حسام الفحام يكتب: الفخ الليبي.. والأنفاس الأخيرة لأردوغان

تفاجيء الجميع بعملية انزال للاتراك علي السواحل الليبية كيف تم ذلك واين اليونان ؟





الاتراك رفعوا علم لبنان علي سفينة تجارية و حمولتها طبيعية لا تحتوي علي اي شيء عسكري او سلاح وعند وصولها قرب ليبيا تم مقابلة السفينة مع عدد ٢ فرقاطة بحرية كانوا في مناورات بالجزائر وكانت المناورة عبارة عن حيلة ليس اكثر او اقل و الهدف هو مرافقة سفينة الانزال وحمايتها ووصلت القطع البحرية التركية الي الموانيء الليبية وقامت بعملية الانزال .





وبذلك اصبح اردوغان يتحدي مؤتمر برلين الذي غادره منصرفا ليبدأ التحرك علي الارض رغم تحذيرات المانيا وفرنسا وانجلترا و الاتحاد الاوربي وامريكا الذين سيقومون بالاجتماع في القريب العاجل لفرض مجموعة من العقوبات علي تركيا .









مصر علي علم بكل شيء عن السفينة منذ شحنها بالجنود والاليات العسكرية اي قبل تحركها ورصدت السيناريو بالكامل وكشفته للعالم.





ومصر كان من مصلحتها ان يتم الانزال بالفعل ويتم فضحه امام العالم الذي اصبح غاضب من اردوغان ومن تصرفاته ومن تحديه لجميع الدول الاوربية وانتهاك الحدود اليونانية المتكررة والتي حدثت مؤخرا وكادت ان تفجر الوضع وتقرع طبول الحرب .





مصر من ناحيتها تقول للخليفة البهلول اهلا بك في المستنقع الليبي وشرفت ..و انتظر عقوبات اوربية و امريكية و الجيش الفرنسي تحرك بأتجاه ليبيا و اليونان جميع القطع البحرية التركية من المرور .





وبذلك اصبح اردوغان يضع تركيا في مهب الريح و الجبهة التركية المعارضة في حالة غليان من افعاله وسيزيد التوتر و الغليان داخل تركيا بعد فرض العقوبات و الاختناق الاقتصادي الذي سيعيشه الاتراك حيث يتوقع الجميع ثورة قريبة علي حكم الاخوان بتركيا تطيح بهم الي مسواهم الاخير و سيكون هناك دعم دولي كبير لتلك الثورة ..





مصر تركته يدخل المصيدة برجله ..الاتراك يريدون عمل شبكه دفاع جوي لميلشيات الوفاق لمنع الطيران الليبي و المجهول من القصف الجوي الذي يمثل 50 % من قوة الجيش الليبي .





لكن سيحدث مع تلك الشحنة مثلما حدث في السابق بعد ما دخلت المضادات الارضية التركية وتم وضعها في اماكنها وتجهيزها للعمل تم قصفها تماما و حينها صرح وزير الدفاع التركي ان تلك المنظومات تم قصفها بصواريخ لا يمتلكها الجيش الليبي ولا يمكن ان يتم اطلاقها من المقاتلات الليبية





وبذلك تكون مصر قضيت علي اردوغان بدون اي مشاكل او حروب . بعد ذلك من سيقصف اسلحته في ليبيا الجيش الفرنسي و من سيعترضه بالمتوسط الجيش اليوناني ومن سيفرض عليه العقوبات اوربا وامريكا ومن سيسحب دعمه العسكري روسيا





ومتوقع جدا الايام القادمة ان يتم الاعلان عن ايقاف صفقة منظومة أس ٤٠٠ بعدما تحدي فلاديمر بوتين لمرتان وقد ظهر ذلك في مؤتمر برلين بوضوح ما بالكم الموقف الان و نحن سنشاهد اردوغان وهو في انفاسه الاخيرة بدون اطلاق رصاصة واحدة .





بعد وصول عدد ٢ بارجة حربية صهيوتركية الي الأراضي الليبية وقامت المخابرات الفرنسية برصد تحركاتها كاملة بمعاونة المخابرات العامة المصرية وتم نشر الاخبار كاملة عن خرق تركيا للهدنة وفي الصعيد الاخر تم تركيب منظومة صواريخ أمريكية بوساطة خبراء أتراك في أكثر من موقع ابرزها مطار معيتيقة .









وحدث ان تم استهداف كامل حمولة البارجتين وتدمير منظومة الدفاع الجوي الهوك الأمريكية بالكامل .. ويجري تحقيق كامل منذ الليلة الماضية.





السؤال حاليا :كيف تم اختراق شفرة منظومة الدفاع الأمريكية وتدميرها بالطائرات .. وايضاكيف تم اختراق وزارة الدفاع التركية بالكامل وتسريب كل المعلومات لدولة فرنسا .

مهدنا له الطريق حتى شرب الطعم وسقط فى المصيدة ،وهو بيده سيشنق نفسه.. "يا قرد انت جاى تلعب فى ملعبنا...!!".





الغلبة دائما لمن فرض السيطرة .. التحية والتقدير لمن يعملون في صمت.. وما زال العزف مستمر.