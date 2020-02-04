أمجد المصري يكتب: سمية عشيبة.. بطلة من ذهب









أن تنتصر على اليأس وتهزمه ثم تُبدع فى مجالك لتكون الأفضل . عندما يصبح للحياه قيمه ومعنى . سميه داود عشيبه فتاه مصريه رائعه تُجبرك بقصتها وإبتسامتها الجميله أن تقول " فيها حاجه حلوه "





طفله مصريه ولدت بشكل طبيعى مثل سائر الأطفال وسط احلام وطموحات عظيمه من أهلها وذويها ولكن شاء القدر ان تتعرض وهى فى سن العامين لأزمه صحيه شديده وأهمال طبى جسيم داخل أحدى المستشفيات ادى الى فقدانها لنعمة السمع والنطق كليًا لتبدأ رحلة الكفاح والمعاناه لدى والديها ومعها ايضًا تبدأ رحلة الصبر على الأبتلاء والبحث عن المواهب الكامنه لدى تلك الفتاه الصغيره حتى لا تسقط فريسه للإعاقه أو ينتهى بها المطاف لان تكون مجرد فتاه عاديه او اقل من عاديه ورقمًا مهملًا علي يسار معادلة الحياه . فى قصتنا لم تسير الاحداث هكذا وانما كان لفتاتنا الذهبيه وأهلها رأى آخر .





فى عمر 6 سنوات بدأت سميه بنت مدينة كفر الدوار رحلتها مع التوهج وتحقيق الذات حين ظهر عشقها لممارسة الرياضه فاختارت منها لعبة الكاراتيه التى تعتمد على الثقه والتحكم فى النفس لتحقق حتى الأن اكثر من ( 25 بطوله ) على مستوى الجمهورية وتحصل على الحزام الأسود وتتطلع لأن تصبح بطله عالميه قريبًا وتشارك بأسم مصر افى اكبر البطولات الدوليه لتصبح اسطوره مصريه جديده تعلم قيمة الحياه والعزيمه والأصرار على النجاح وتستحق أن ندعمها بكل السبل لترفع علم بلادها وترى فى عيون الجميع فخرًا واعتزازًا بتجربتها الفريده .





فى بلادى التى أعشقها نماذج ايجابيه عظيمه تستحق أن ننحنى لها احترامًا واجلالًا فهؤلاء هم من يمنحونا الأمل كل صباح ويجعلونا نتعلم معانى المثابره والإصرار وكيف أن الحياه لا تمنح اسرارها وخباياها إلا لمن يجتهد ويسعى لأن يستخرج من رحم كل إنكسار إنتصار عظيم دون ان يسقط فريسه لليأس أو يتعلل بالظروف وقلة الأمكانيات أو ضيق الحال فمازال الأنسان هو سر الله فى الأرض ومعجزته الخالده حتى فى احلك الظروف . هكذا علمتنا سميه وكل الابطال الذين رفضوا أن ينحنوا وعزَ عليهم ان ينكسروا فصاروا ابطالًا مُبدعين فى شتى المجالات .





تحية أحترام وتقدير لبنت مصر التى كانت وستظل ضد الكسر على ما حققت حتى الأم وهى ما زالت فى ريعان الشباب ولتعلم ان فى هذا الوطن اشخاصًا فخورين بها وبما قدمت حتى وإن غاب عنها وعن بطولاتها بعض التغطيه الإعلاميه والأضواء لتى ما زالت للاسف مسلطه على نجوم الكره دون سواهم من ابطال فى تلك الألعاب الفريده الشهيده ولهؤلاء النجوم من ابناء الاقاليم فى دلتا مصر وصعيدها خاصة من أهل الهمم والعزيمه .





أن تُصبح بطلًا هو شىء عظيم ولكن الأعظم أن تنتصر على أعاقتك حتى وإن كانت اعاقه لا يعترف بها اهل الطب مثل اليأس والأحباط والأكتئاب وأنعدام الثقه بالنفس فكلها أعاقات غرقنا فيها جميعًا والتهمت وجدان اغلب شبابنا فى ايامنا الأخيره فلعلهم يسترشدون بتلك الفتاه الرائعه وامثالها فى الصبر والكفاح وتحدى كل المعوقات فما زالت الأرض تتسع للجمبيع وما زالت كل الأمانى ممكنه ...





شكرًا سميه وليكن هذا العام هو عام توهجك وحصولك على حقك الأدبى فى التكريم من الدوله ولقاء رئيس الجمهوريه كما تتمنين والأنتقال الى صفوف اكبر الانديه بمصر وتمثيل بلادك فأنتِ تستحقين ذلك عن جداره بما منحتينا من أمل وجعلتينا نردد " فيها حاجه حلوه "