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رئيس اتحاد الملاكمة: نستعد لخوض معارك جديدة بمنتخب الناشئين.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:02 ص
منتخب مصر للملاكمة
منتخب مصر للملاكمة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، إن الاتحاد المصري للملاكمة يستعد لخوض كل البطولات المستقبلية والإعداد الكامل لها، وأنه لأول مرة يولى اهتماما كبيرا لتشكيل فريق للناشئين، وأنه تم اختيار أغلب الملاكمين من بطولة الملاكمة التي كانت مقامة في الفيوم، ويتكون الفريق من 10 لاعبين.


وتابع الدكتور محمد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح، الذي يذاع على قناة dmc، أن منتخب الناشئين استطاع رفع اسم مصر عاليًا في البطولة العربية الأولى من نوعها التي كانت مقامة في الكويت والحصول على 7 ميداليات منها 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية.


وأضاف أن المعسكر المغلق كان رائع التنفيذ سواء من القائمين على الفريق من جهاز فني وإداري وما بذله مدرب الفريق في إظهار نقاط القوة من كل لاعب وتقوية نقاط الضعف ليكونوا على استعداد كامل لمواجهة الفرق الأخرى.


وأكد أن هؤلاء اللاعبين هم البذرة الأساسية التي ستشارك في البطولات القادمة، وأن الفريق يستعد لبطولة العالم للشباب، وأن الاتحاد سيحتفل بالملاكمين وهناك تكريم من الدولة وقادتها وشكرهم على ما بذلوه من جهد، وأن وزارة الشباب والرياضة كانت تولي اهتماما للفريق لحظة بلحظة.


وأوضح أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيكون في استقبالهم في الوزارة لتكريمهم بنفسه، وأن الاتحاد يوفر كل الدعم والمتطلبات واحتياجات اللاعبين حتى يستوفوا كل حقوقهم وهذه يزيد من طاقتهم النفسية والعقلية التركيز في اللعبة "الملاكمة".

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