ضمن الموجة الـ 15.. إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل حزم وقوة لجميع أنواع التعديات وإزالتها من على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الأراضي الزراعية وتطبيق القانون بكل صرامة وفرض سيادة الدولة على أملاكها وأراضيها فقد انطلقت الموجه الخامسة عشر لاستعادة حق الشعب وإزالة التعديات من على أملاك الدولة في عدد من مراكز ومدن المحافظة.





وأشار إلى أنه بدأت الحملة في مركزي بلبيس والابراهيمية بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وجهات الولاية أسفرت عن إزالة 3 حالات بالبناء بمساحة 148م2 و34 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 57 فدانا و4 قراريط و15 سهما.





وأكد المحافظ أن تلك الموجة سيتم تنفيذها بمنتهى الجدية والقوة وتشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة وعدم استكمال الأورارق المطلوبة منهم وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين أنها غير قابلة ولا تنطبق عليها شروط التقنين بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.





مشيرا الى أنه حرصا على الأهالي تم عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية خلال الأسبوع الماضي لإقناعهم بتوفيق أوضاعهم وتم تقديم وعرض تسهيلات في طرق التقنين والسداد للمواطنين للتخفيف عنهم ومراعاة ظروفهم الاجتماعية وتحقيق الأمان لهم وإدخالهم تحت مظلة الدولة، مؤكدا على استمرار عمل الموجة في مختلف مراكز ومدن المحافظة وفق الخطة الموضوعة حتى انتهاء المستهدف إزالته.





وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ 15 تستهدف إزالة 3330 حالة تعد على أملاك الدولة (مباني) بإجمالي مساحة 674386م2 وإزالة 1080 حالة تعد من على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 537 فدانا و17 قيراطا.